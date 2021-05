Serie A, la minaccia di Gravina alla Juventus: ecco cosa rischiano i bianconeri (Di lunedì 10 maggio 2021) Gravina: Juventus fuori da Serie A se ancora in Superlega. Concetto chiaro quello espresso dal presidente della FIGC. Gabriele Gravina Presidente FIGC 1 (Getty Images)Il progetto della Superlega, durato, ora più ora meno, quarantott’ore, si sta rivelando per la Juventus un boomerang dalle conseguenze imprevedibili. Soltanto qualche giorno fa il presidente dell’UEFA, Aleksander ?eferin , aveva direttamente minacciato alla Juventus, il Real Madrid e il Barcellona che sarebbero incorse in sanzioni disciplinari qualora avessero reiterato il progetto di scissione. Di quale natura potrebbero essere le possibili sanzioni? Probabilmente di natura economica, sicuramente con l’esclusione per uno, o forse due anni, dalle competizioni europee. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021)fuori daA se ancora in Superlega. Concetto chiaro quello espresso dal presidente della FIGC. GabrielePresidente FIGC 1 (Getty Images)Il progetto della Superlega, durato, ora più ora meno, quarantott’ore, si sta rivelando per laun boomerang dalle conseguenze imprevedibili. Soltanto qualche giorno fa il presidente dell’UEFA, Aleksander ?eferin , aveva direttamenteto, il Real Madrid e il Barcellona che sarebbero incorse in sanzioni disciplinari qualora avessero reiterato il progetto di scissione. Di quale natura potrebbero essere le possibili sanzioni? Probabilmente di natura economica, sicuramente con l’esclusione per uno, o forse due anni, dalle competizioni europee. ...

MainiPiero : @GioAS1 @juventina____ ora hanno anche la grana della superlega, leggo che se è ancora dentro con Barca e Real al… - pieropile : @robypava Ma quando cavolo la lasciamo questa serie A??? Questa non è una minaccia, dobbiamo prenderla come un'opportunità!!! - gianlucaeboli1 : @LeonettiFrank Gravina minaccia la Juve di esclusione dalla serie A se non abbandona il progetto #SuperLeague è possibile? - wsimonecapitan2 : E con questa minaccia di Gravina se la Juve non esce dalla Eurolega non farà la serie A come la mettiamo? - MaurizioBenell1 : @silviamobili cosa pensate della minaccia di Gravina se non usciamo dalla super lega Gravina vuole escludere la Juventus dalla serie a -