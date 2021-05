Serie A, gli arbitri del 36° turno: Torino-Milan a Guida, Inter-Roma… (Di lunedì 10 maggio 2021) L'AIA ha reso noti noti i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma mercoledì 12 maggio.Sarà l’arbitro Guida a dirigere la sfida tra Torino-Milan, match decisivo in chiave salvezza e in chiave Champions League. Massa il fischietto designato per Atalanta-Benevento. Giacomelli, invece, arbitrerà la sfida tra Sassuolo-Juventus.Di seguito, tutte le designazioni:Atalanta-Benevento h. 20.45MassaPeretti-BindoniIV: Di MartinoVAR: Di PaoloAVAR: CecconiBologna-Genoa h. 20.45FourneauRocca-ScarpaIV: SerraVAR: AbissoAVAR: CostanzoCagliari-Fiorentina h. 18.30MarianiColarossi-PaganessiIV: MariniVAR: ManganielloAVAR: GiallatiniCrotone-Hellas Verona Giovedì 13/05 ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) L'AIA ha reso noti noti i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata di ritorno del Campionato diA 2020/21 in programma mercoledì 12 maggio.Sarà l’arbitroa dirigere la sfida tra, match decisivo in chiave salvezza e in chiave Champions League. Massa il fischietto designato per Atalanta-Benevento. Giacomelli, invece, arbitrerà la sfida tra Sassuolo-Juventus.Di seguito, tutte le designazioni:Atalanta-Benevento h. 20.45MassaPeretti-BindoniIV: Di MartinoVAR: Di PaoloAVAR: CecconiBologna-Genoa h. 20.45FourneauRocca-ScarpaIV: SerraVAR: AbissoAVAR: CostanzoCagliari-Fiorentina h. 18.30MarianiColarossi-PaganessiIV: MariniVAR: ManganielloAVAR: GiallatiniCrotone-Hellas Verona Giovedì 13/05 ...

Advertising

SkySport : ?? TOMORI ANTICIPA TUTTI E BATTE SZCZESNY ?? ? Primo gol in Serie A per il difensore rossonero e 3-0 MILAN allo Stadi… - NetflixIT : Rivedere gli amici dopo tanto tempo è sempre un’occasione giusta per farsi suggerire serie e film che non hai ancora visto. - MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie tv turca di #Canale5 che sarà disponibile anch… - Pietrotropie : la Curva Sud Siberiano in Serie A!!@mariodraghi_it apri gli stadi por favor - arbu_imeri : Curioso di vedere quanti giornalisti si complimenteranno con Lotito per avere riportato la Salernitana in Serie A.… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Friends, nuovi set Lego dedicati alla serie: ... celebre caffetteria nella quale gli amati personaggi dello show hanno trascorso infinite ore, è ... che ben presto potrebbe avere compagnia nelle case degli appassionati della serie. Nuovo set Lego ...

Gal Gadot rivela: "Joss Whedon minacciò di rovinarmi la carriera sul set di Justice League Da questa divergenza di vedute sarebbero nati gli screzi tra la protagonista e il nuovo regista, arrivato in corso d'opera. Joss Whedon subentrato a Zack Snyder approfondimento The Nevers, la serie ...

Ultima giornata di Serie B: promozione, playoff e retrocessioni ancora in bilico Goal.com Gravina: «Juve fuori dalla Serie A se resta nella Superlega» Ci sarà una Serie A senza Juventus se il club bianconero dovesse continuare nel braccio di ferro sulla Superlega. A confermarlo è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina ...

Cinema, a Nardò torna «Cops 2» Iniziate le nuove riprese della fiction Sono iniziate questa mattina nel Salento, come previsto, le riprese di “Cops 2”, il sequel della serie tv in due episodi andata in onda il 14 e 21 dicembre scorsi su Sky Cinema e in streaming su Now T ...

... celebre caffetteria nella qualeamati personaggi dello show hanno trascorso infinite ore, è ... che ben presto potrebbe avere compagnia nelle case degli appassionati della. Nuovo set Lego ...Da questa divergenza di vedute sarebbero natiscrezi tra la protagonista e il nuovo regista, arrivato in corso d'opera. Joss Whedon subentrato a Zack Snyder approfondimento The Nevers, la...Ci sarà una Serie A senza Juventus se il club bianconero dovesse continuare nel braccio di ferro sulla Superlega. A confermarlo è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina ...Sono iniziate questa mattina nel Salento, come previsto, le riprese di “Cops 2”, il sequel della serie tv in due episodi andata in onda il 14 e 21 dicembre scorsi su Sky Cinema e in streaming su Now T ...