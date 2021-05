Serie A | Benevento | il direttore sportivo Foggia contro il Var Mazzoleni | Hai la coscienza sporca

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie Benevento

Sport Mediaset

In merito alle gare della 16esima giornata di ritorno dellaA, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata Hugo Pereira e ... Pasquale Schiattarella (). ...... tutti per un turno, a seguito della 35ª giornata del campionato diA. L'unico espulso della ... Leiva ( Lazio ), Ricci ( Spezia ), Saelemaekers ( Milan ), Schiattarella (). Infine, ...Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’AIA Eugenio Tenneriello dopo la trentacinquesima del campionato di Serie A. Ecco di seguito i provvedimenti più ...Il Giudice Sportivo Mastrandrea ha deciso di squalificare 6 giocatori. Maxi ammenda e squalifica, invece, per il ds del Benevento.