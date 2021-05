Serie A, al via l’Assemblea di Lega: l’ordine del giorno (Di lunedì 10 maggio 2021) Da qualche minuto è iniziata una nuova Assemblea di Lega, al centro del dibattito il famoso pacchetto 2 dei diritti tv per la Serie A Da qualche minuto è iniziata una nuova Assemblea di Lega con tutti e 20 i club di Serie A videocolLegati. All’ordine del giorno, la vendita dei diritti tv all’estero per i prossimi tre anni, ma anche la vendita delle 3 partite del “pacchetto 2” in co-esclusiva dopo che DAZN ha già acquistato il pacchetto per trasmettere tutta la Serie A. Possibile che in questa assemblea di torni poi anche sul tema SuperLega, sulle possibili sanzioni per i tre club che avevano aderito al progetto L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Da qualche minuto è iniziata una nuova Assemblea di, al centro del dibattito il famoso pacchetto 2 dei diritti tv per laA Da qualche minuto è iniziata una nuova Assemblea dicon tutti e 20 i club diA videocolti. Aldel, la vendita dei diritti tv all’estero per i prossimi tre anni, ma anche la vendita delle 3 partite del “pacchetto 2” in co-esclusiva dopo che DAZN ha già acquistato il pacchetto per trasmettere tutta laA. Possibile che in questa assemblea di torni poi anche sul tema Super, sulle possibili sanzioni per i tre club che avevano aderito al progetto L'articolo proviene da Calcio News 24.

