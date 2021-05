Serie A 2020 2021 | trentaseiesima giornata | le probabili formazioni

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ledelladi. Tutto pronto per un turno infrasettimanale da non perdere con le venti squadre a caccia dei tre punti nella terzultimadel campionato italiano. Occhi puntati sulla corsa Champions e sulla salvezza mentre Inter-Roma vedrà da un lato i campioni d’Italia e dall’altro i giallorossi a caccia di punti per blindare il settimo posto. LeNAPOLI-UDINESE CAGLIARI-FIORENTINA ATALANTA-BENEVENTO BOLOGNA-GENOA INTER-ROMA LAZIO-PARMA SAMPDORIA-SPEZIA SASSUOLO-JUVENTUS TORINO-MILAN CROTONE-HELLAS VERONA SportFace.