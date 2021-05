Sergio Assisi, vita privata dello scapolo d’oro della tv: nuovo amore dopo Gabriella Pession? (Di lunedì 10 maggio 2021) Ha esordito nel 1998 con il premio Oscar Lina Wertmuller nel film “Ferdinando e Carolina”. È stato Umberto Galiano, play boy e principe azzurro di «Capri»; ha recitato in fiction di successo come “Assunta Spina”, “Graffio di tigre”, “Il Commissario Nardone”, “Una pallottola nel cuore” e la più recente “L’allieva 3”. È stato al “Festival di Sanremo”, “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato”. Stiamo parlando di Sergio Assisi, attore e regista, tra gli scapoli d’oro più ambiti del piccolo e grande schermo, che non si è fatto mancare niente nel suo curriculum. Scopriamo qualcosa in più del 48enne napoletano: curiosiamo nella sua vita privata. leggi anche l’articolo —> “A Napoli non piove mai” film su Rai 2 con Sergio Assisi: trama, cast e curiosità Se si ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Ha esordito nel 1998 con il premio Oscar Lina Wertmuller nel film “Ferdinando e Carolina”. È stato Umberto Galiano, play boy e principe azzurro di «Capri»; ha recitato in fiction di successo come “Assunta Spina”, “Graffio di tigre”, “Il Commissario Nardone”, “Una pallottola nel cuore” e la più recente “L’allieva 3”. È stato al “Festival di Sanremo”, “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato”. Stiamo parlando di, attore e regista, tra gli scapolipiù ambiti del piccolo e grande schermo, che non si è fatto mancare niente nel suo curriculum. Scopriamo qualcosa in più del 48enne napoletano: curiosiamo nella sua. leggi anche l’articolo —> “A Napoli non piove mai” film su Rai 2 con: trama, cast e curiosità Se si ...

zazoomblog : Rai2 domani in prima serata il film “A Napoli non piove mai”. Esordio alla regia per l’attore Sergio Assisi -… - ildenaro_it : Su @RaiDue , in arrivo un nuovo appuntamento con il #cinema #partenopeo. Domani alle 21.20 la commedia che segna l’… - Adrift_24 : I primi incontri, quelli belli!?#IlCommissarioNardone (Sergio Assisi sempre un bel vedere??) -