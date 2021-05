Serena Williams | ' Amo Roma | peccato giocare senza tifosi'

Advertising

infoitinterno : Serena Williams mamma dolcissima a Roma - ilfaroonline : Internazionali d’Italia, Serena Williams: “Valuto la partecipazione alle Olimpiadi” - scommesse_it : Serena torna nella sua Roma: 'Amo questa città e qui ho sempre fatto bene. Sono pronta' - Gazzetta_it : #Internazionali d'Italia, Serena #Williams torna nella sua Roma: 'Amo questa città e qui ho sempre fatto bene. Sono… - WeAreTennisITA : Serena Williams e @pmouratoglou sul campo cinque del Foro Italico al lavoro sul servizio. #IBI21 -

si prepara a giocare gli Internazionali BNL d'Italia per la quarta decade. Ha iniziato negli anni Novanta, debutto nel 1998 contro Nathalie Tauziat e sconfitta nei quarti contro Venus. ...Al giorno d'oggi sono sempre più numerose le atlete che decidono di non rinunciare al sogno di diventare madri: da Alex Morgan a, senza dimenticarci delle italiane Cagnotto - Dallapè, ...Serena Williams e la sua bellissima famiglia sono stati paparazzati durante un'escursione nel centro di Roma, organizzata per la Festa della mamma. La ...Roma – “Amo Roma. È davvero una delle città al mondo che più adoro in Italia. È piuttosto divertente”. È il biglietto da visita di Serena Williams, quattro volte campionessa agli Internazionali Open d ...