Serena Marchese: la romantica foto col fidanzato Alessio dopo l’uscita da Amici (Di lunedì 10 maggio 2021) L'ipotetico avvicinamento di Serena Marchese con Aka7even è stato archiviato: la ballerina appare felice accanto al fidanzato dopo l'uscita da Amici su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) L'ipotetico avvicinamento dicon Aka7even è stato archiviato: la ballerina appare felice accanto all'uscita dasu Notizie.it.

Advertising

carolina_chrc : RT @suniverseeee: serena marchese - fancam per la ballerina migliore e più sottovalutata di questa edizione, hai fatto un percorso meravigl… - thomvstill : RT @suniverseeee: serena marchese - fancam per la ballerina migliore e più sottovalutata di questa edizione, hai fatto un percorso meravigl… - suniverseeee : serena marchese - fancam per la ballerina migliore e più sottovalutata di questa edizione, hai fatto un percorso me… - GFucci58 : RT @darveyfeels_: 8 puntate del serale, non so quante esibizioni in totale ma il Can Can di Serena Marchese resta la miglior esibizione di… - AleAmbr : Ora ho un nuovo impegno: aspettare storie non ripostate di Serena Marchese perché un protetto solo non era abbastanza. -