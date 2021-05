Serena Marchese, la foto dopo l’eliminazione da Amici 20 spazza via ogni dubbio: chi è il fidanzato (Di lunedì 10 maggio 2021) Serena Marchese fuori da Amici 20 a un soffio dalla finale. Insieme a Tancredi, la ballerina e allieva di Alessandra Celentano è stata l’eliminata della penultima puntata del Serale e dunque non è riuscita a superare questo ultimo step che le avrebbe dato la possibilità di battersi per la vittoria. Della bravissima Serena si era molto parlato nei giorni precedenti alla semifinale per via di un suo ipotetico avvicinamento ad Aka7even che, archiviata la storia d’amore con Martina Miliddi, con lei ha stretto un feeling speciale. Al punto da spingere il fratello della ballerina a pubblicare su Instagram uno scatto immaginando per loro un futuro d’amore: “Serena che vuole Aka in finale e Aka che vuole Serena, ti ci vedo come cognato!”, aveva scherzato con tanto di cuoricini ma lanciando ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)fuori da20 a un soffio dalla finale. Insieme a Tancredi, la ballerina e allieva di Alessandra Celentano è stata l’eliminata della penultima puntata del Serale e dunque non è riuscita a superare questo ultimo step che le avrebbe dato la possibilità di battersi per la vittoria. Della bravissimasi era molto parlato nei giorni precedenti alla semifinale per via di un suo ipotetico avvicinamento ad Aka7even che, archiviata la storia d’amore con Martina Miliddi, con lei ha stretto un feeling speciale. Al punto da spingere il fratello della ballerina a pubblicare su Instagram uno scatto immaginando per loro un futuro d’amore: “che vuole Aka in finale e Aka che vuole, ti ci vedo come cognato!”, aveva scherzato con tanto di cuoricini ma lanciando ...

Advertising

infoitcultura : Eliminata da 'Amici', per Serena Marchese un contratto a sorpresa. L'annuncio di Alessandra Celentano - infoitcultura : Serena Marchese, sorpresa di Alessandra Celentano: “Sei nata per ballare” - verdequetqverde : RT @suniverseeee: serena marchese - fancam per la ballerina migliore e più sottovalutata di questa edizione, hai fatto un percorso meravigl… - dila21208923 : RT @r3dbikiki: ma ricordiamoci chi è stato uno dei primi a riconoscere il telento di serena marchese #amici20 - ilmiovuotoseite : RT @amicistaaanya: - petti7even - giulia lola queen stabile - il criterio - serena marchese - lo shot d’acqua di evandro - raffaele che… -