Senza la coscienza del popolo si moriva nel cemento. Scampia, parlano i redattori-attivisti di Scomodo Napoli (Di lunedì 10 maggio 2021) di Rosina Musella Il pomeriggio del 1° maggio gli attivisti e le attiviste di Scomodo Napoli (di cui abbiamo parlato in un precedente articolo) hanno presentato al Cantiere 167 di Scampia il numero 40 di Scomodo in cui compare il reportage “Senza la coscienza del popolo si moriva nel cemento”. Nato dalla fusione tra gli scatti che Matteo Magnoni, redattore e attivista di Scomodo Napoli, ha raccolto lo scorso anno durante il concerto tenuto a Scampia a seguito dell’abbattimento della Vela Verde, e le parole di Ciro Amitrano e Matteo Giacca, rispettivamente responsabile locale e responsabile editoriale di Scomodo Napoli, l’articolo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) di Rosina Musella Il pomeriggio del 1° maggio glie le attiviste di(di cui abbiamo parlato in un precedente articolo) hanno presentato al Cantiere 167 diil numero 40 diin cui compare il reportage “ladelsinel”. Nato dalla fusione tra gli scatti che Matteo Magnoni, redattore e attivista di, ha raccolto lo scorso anno durante il concerto tenuto aa seguito dell’abbattimento della Vela Verde, e le parole di Ciro Amitrano e Matteo Giacca, rispettivamente responsabile locale e responsabile editoriale di, l’articolo ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @DuccioTessadri: Promemoria: non rispondere alle provocazioni, perché tali sono, provocazioni, il tweet della Verdelli e l'articolo del… - DuccioTessadri : @boni_castellane Oh ma questa non si fa alcun problema a linkare gli articoli del padre. Oltre ai freni inibitori e… - DuccioTessadri : Promemoria: non rispondere alle provocazioni, perché tali sono, provocazioni, il tweet della Verdelli e l'articolo… - AriSolosamp : RT @Bluefidel47: Ma quale regione e governo. I veri responsabili sono Sanità e CTS che hanno detto al governo e regione cosa fare. Ma non… - stefania_mileto : RT @CurasiLivia: Cara @gaiatortora, chiunque ne parlasse era negazionista e mancava di rispetto ai morti. Tanti ne parlano da più di un ann… -