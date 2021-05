Sen. Lonardo: “Mercoledì l’interrogazione parlamentare. Risponderanno Draghi e la Vezzali. Chiederemo la ripetizione della gara” (Di lunedì 10 maggio 2021) A “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandra Lonardo, senatrice. Ecco quanto evidenziato: “Benevento-Cagliari sarà portata in Parlamento, ritengo che sia una cosa sconveniente quanto successo. Il presidente Vigorito ha tutta la mia solidarietà e non solo, ma di tutti gli amanti del calcio, non solo tifosi del Benevento. Stamattina, ho letto di Luca Marelli che dice di non capire le designazioni di Rizzoli: perché mandare ancora Mazzoleni al VAR? Un’altra cosa che leggevo di Marelli è che sostiene che non si riesce a vedere la portata del tocco, allora andiamo al VAR. Un vecchio detto recita: “A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina”. Mazzoleni ha agevolato il Cagliari due volte, con Napoli e Benevento: è allucinante, una vergogna e lo grido ad alta voce come il presidente Vigorito. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) A “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandra, senatrice. Ecco quanto evidenziato: “Benevento-Cagliari sarà portata in Parlamento, ritengo che sia una cosa sconveniente quanto successo. Il presidente Vigorito ha tutta la mia solidarietà e non solo, ma di tutti gli amanti del calcio, non solo tifosi del Benevento. Stamattina, ho letto di Luca Marelli che dice di non capire le designazioni di Rizzoli: perché mandare ancora Mazzoleni al VAR? Un’altra cosa che leggevo di Marelli è che sostiene che non si riesce a vedere la portata del tocco, allora andiamo al VAR. Un vecchio detto recita: “A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina”. Mazzoleni ha agevolato il Cagliari due volte, con Napoli e Benevento: è allucinante, una vergogna e lo grido ad alta voce come il presidente Vigorito. ...

