Sei dosi di vaccino ad una 23enne, incredibile errore a Massa Carrara: le condizioni della giovane (Di lunedì 10 maggio 2021) Una tirocinante di 23 anni di Massa Carrara ha ricevuto per errore 6 dosi di vaccino non diluito. L’episodio è accaduto ieri nell’ospedale della Apuane e l’errore è stato riconosciuto dall’Asl: molta la preoccupazione sul momento, dal momento che non è mai stato registrato un simile caso di sovradosaggio. La 23enne è stata ricoverata per una notte ma non sono sorte complicazioni. La madre ha raccontato come è andata l’incredibile vicenda. Sei dosi di vaccino a una 23enne: come è successo La notizia, riportata da fonti locali e che ha trovato velocemente spazio sugli organi di stampa nazionali, arriva da Massa Carrara: la giovane ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Una tirocinante di 23 anni diha ricevuto perdinon diluito. L’episodio è accaduto ieri nell’ospedaleApuane e l’è stato riconosciuto dall’Asl: molta la preoccupazione sul momento, dal momento che non è mai stato registrato un simile caso di sovradosaggio. Laè stata ricoverata per una notte ma non sono sorte complicazioni. La madre ha raccontato come è andata l’vicenda. Seidia una: come è successo La notizia, riportata da fonti locali e che ha trovato velocemente spazio sugli organi di stampa nazionali, arriva da: la...

Advertising

Corriere : La studentessa che ha avuto 6 dosi di vaccino: «Ho paura e mi fa male tutto, ma perdono... - AdaLoffredo : RT @Libero_official: Il clamoroso caso in #Toscana: una 23enne riceve per errore sei dosi del #vaccino #Pfizer in una unica inoculazione. '… - Penny73070896 : RT @rej_panta: Si sperimenta anche il sovradosaggio? 23 anni e sei dosi di vaccino in una volta sola. - Alien1it : #Covid, #Carrara, iniettate sei dosi di vaccino invece di una: paziente dimessa e monitorata. >>>Ora è in attesa de… - Gigithebeast1 : RT @siriomerenda: ++ Carrara: per errore a studentessa iniettate sei dosi di vaccino invece di una...per fortuna niente di grave...è stata… -