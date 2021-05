Scuole paritarie e bandi Pon | Turi Uil | chiedono equità o vogliono privilegi? Le regole vanno rispettate

(Di lunedì 10 maggio 2021)? Cosale? – è la domanda che si pone il segretario generale della Uil scuola, Pino, in merito aiPon e all’accesso delleprivate. Queste– aggiunge- sono state aiutate come è giusto che sia. Rivendicare altro ci sembra andare contro quanto previsto dalla Costituzione e fare una forzatura rispetto al buon senso. L'articolo .

...su 100 punti è la prima discriminante che danneggia lerispetto alle statali, al di là della contestualizzazione territoriale, e le fa partire con punteggio rasente allo zero.come ...Il bando del Programma operativo nazionale, Pon, 'discrimina lenella richiesta di fideussione bancaria per l'accesso ai finanziamenti' del fondo strutturale europeo'. Ne parla con l'Adnkronos Suor Anna Monia Alfieri. Per accedere alle risorse è ...Aversa (Caserta) - Un detto ebraico recita: “Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri”. Proprio per celebrare l’importanza di coloro che ...Un patto di corresponsabilità per scongiurare la catastrofe educativa: usiamo le tre leve e puntiamo al prossimo decreto Ristori. Dopo la legittima denuncia andiamo oltre non limitiamoci alla lamentaz ...