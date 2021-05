Scuola, Suor Monia Alfieri: “bando Pon discrimina paritarie per richiesta fideussione” (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Il bando del Programma operativo nazionale, Pon, “discrimina le scuole paritarie nella richiesta di fideussione bancaria per l’accesso ai finanziamenti” del fondo strutturale europeo. Per accedere alle risorse è loro richiesto di presentare apposita fideussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari alla quota di risorse erogate a titolo di anticipazione (30% del finanziamento complessivo). Anche se la “fideiussione è una richiesta di normale garanzia quando si agisce con fondi pubblici”, “potrebbe scoraggiare gli istituti paritari a partecipare, mentre i 5 Stelle stanno al varco…”. Ne parla con l’Adnkronos Suor Anna Monia Alfieri, paladina delle paritarie, che, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Ildel Programma operativo nazionale, Pon, “le scuolenelladibancaria per l’accesso ai finanziamenti” del fondo strutturale europeo. Per accedere alle risorse è loro richiesto di presentare appositabancaria o polizza assicurativa per un importo pari alla quota di risorse erogate a titolo di anticipazione (30% del finanziamento complessivo). Anche se la “fideiussione è unadi normale garanzia quando si agisce con fondi pubblici”, “potrebbe scoraggiare gli istituti paritari a partecipare, mentre i 5 Stelle stanno al varco…”. Ne parla con l’AdnkronosAnna, paladina delle, che, ...

