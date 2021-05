Scuola, maxi-piano di assunzioni per 60mila precari (Di lunedì 10 maggio 2021) Inizia a prendere forma il maxi-piano del ministro dell’Istruzione Bianchi di assunzioni ordinarie e di stabilizzazioni nella Scuola per coprire le cattedre vuote a settembre. Si parla di circa 60mila precari che dal 1° settembre si vedranno trasformare l’incarico in contratto a tempo indeterminato, in quella che è stata definita una sorta di “nuova sanatoria”, confermata dal “Patto per la Scuola” un documento di sei pagine che il ministro Bianchi punterebbe a firmare con i sindacati. Il piano, in mano ai tecnici del Ministero dell’Istruzione, di quello dell’Economia e del governo, dovrebbe prevedere risorse tra uno e 1,3 miliardi di euro. Scuola, verso l’assunzione di 60mila precari Delle 112.000 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) Inizia a prendere forma ildel ministro dell’Istruzione Bianchi diordinarie e di stabilizzazioni nellaper coprire le cattedre vuote a settembre. Si parla di circache dal 1° settembre si vedranno trasformare l’incarico in contratto a tempo indeterminato, in quella che è stata definita una sorta di “nuova sanatoria”, confermata dal “Patto per la” un documento di sei pagine che il ministro Bianchi punterebbe a firmare con i sindacati. Il, in mano ai tecnici del Ministero dell’Istruzione, di quello dell’Economia e del governo, dovrebbe prevedere risorse tra uno e 1,3 miliardi di euro., verso l’assunzione diDelle 112.000 ...

