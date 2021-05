Scuola inglese denuncia cappellano all’antiterrorismo: “Ha detto agli alunni di opporsi al gender” (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag — Il Trent College, liceo nei pressi di Nottingham, ha segnalato il cappellano dell’istituto al programma di prevenzione del terrorismo dopo che questi aveva tenuto un sermone in cui spiegava agli alunni che potevano anche non essere d’accordo con l’ideologia gender. cappellano segnalato all’antiterrorismo per aver criticato il gender Il protagonista dell’assurda vicenda è il reverendo dott. Bernard Randall, 48 anni. La Scuola ha denunciato Randall al programma Prevent che mette sotto la lente d’ingrandimento i cittadini a rischio di radicalizzazione. Dopo accurate indagini, la polizia ha per fortuna decretato che il cappellano non rappresentava alcuna minaccia terroristica. Lo riferisce il Mail on ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag — Il Trent College, liceo nei pressi di Nottingham, ha segnalato ildell’istituto al programma di prevenzione del terrorismo dopo che questi aveva tenuto un sermone in cui spiegavache potevano anche non essere d’accordo con l’ideologiasegnalatoper aver criticato ilIl protagonista dell’assurda vicenda è il reverendo dott. Bernard Randall, 48 anni. Lahato Randall al programma Prevent che mette sotto la lente d’ingrandimento i cittadini a rischio di radicalizzazione. Dopo accurate indagini, la polizia ha per fortuna decretato che ilnon rappresentava alcuna minaccia terroristica. Lo riferisce il Mail on ...

