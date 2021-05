Scuola, in arrivo il maxi-piano di assunzioni per migliaia di precari (Di lunedì 10 maggio 2021) Scuola, in arrivo migliaia di assunzioni per i docenti precari con il piano stabilito dal governo per coprire le cattedre vuote da settembre. In arrivo un maxi piano da parte del governo per le stabilizzazioni dei docenti precari nella Scuola. Il provvedimento dovrebbe portare a coprire tutti i posti vacanti dal mese di settembre, così L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 10 maggio 2021), indiper i docenticon ilstabilito dal governo per coprire le cattedre vuote da settembre. Inunda parte del governo per le stabilizzazioni dei docentinella. Il provvedimento dovrebbe portare a coprire tutti i posti vacanti dal mese di settembre, così L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

emergency_ong : #Afghanistan #Esplosione vicino a una scuola femminile a #Kabul: al momento abbiamo già ricevuto 26 feriti, quasi t… - vojvodismo : @011blaze Grazie. Di sicuro starò a riposo però per andare a scuola devo farmi sempre almeno 1.5km a piedi più la r… - Simone030303 : RT @Ahgasina7: ARRIVO DA SCUOLA E RITROVO QUESTO!!!!! IN CHE SENSO?!?!?!?!? È TROPPO BELLO, COME SONO BELLE PERRIE E LEIGH ANNE ???? p.s. mi… - wlepizzette : @hsvclouds mini la scuola finisce tra poco e poi arrivo ok? - Ahgasina7 : ARRIVO DA SCUOLA E RITROVO QUESTO!!!!! IN CHE SENSO?!?!?!?!? È TROPPO BELLO, COME SONO BELLE PERRIE E LEIGH ANNE ??… -