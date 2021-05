Scuola, il Tar Puglia deciderà il ritorno in presenza (Di lunedì 10 maggio 2021) Bari - L'associazione 'Priorità alla Scuola' ha presentato nei giorni scorsi un ricorso al Tar contro la cosiddetta 'Scuola a scelta' vale a dire il provvedimento con il quale il governatore Emiliano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 10 maggio 2021) Bari - L'associazione 'Priorità alla' ha presentato nei giorni scorsi un ricorso al Tar contro la cosiddetta 'a scelta' vale a dire il provvedimento con il quale il governatore Emiliano ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Scuola, il Tar Puglia deciderà il ritorno in presenza - PugliaStream : Scuola, anno quasi terminato Ma in Puglia è ancora scontro al Tar - obisettantadue : @sabrina__sf La sentenza del tar dice che a scuola se c’è distanziamento la mascherina non è obbligatoria - corrmezzogiorno : #Bari Scuola, in Puglia scontro infinito Scatta un nuovo ricorso al Tar - PacificoTweet : Graduatorie Ata 24 mesi, #Anief ricorre al Tar del Lazio per la valutazione del punteggio servizio militare e scuol… -