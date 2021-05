Advertising

Agenzia_Ansa : Gerusalemme: nuovi scontri a Porta Damasco e Sheikh Jarrah FOTO #ANSA - RaiNews : Stamani e nella notte diversi razzi sono partiti dalla Striscia di Gaza, Israele ha reagito colpendo una postazione… - repubblica : Israele, terza notte di scontri a Gerusalemme est. Guterres (Onu): 'Fermare le demolizioni' - Lukyluke311 : In questo momento si stanno verificando veri e propri scontri a Gerusalemme - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scontri Gerusalemme, Hamas: crimine di guerra, palestinesi affrontino nemico #hamas -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Gerusalemme

L'attesa pronuncia del tribunale non ha sedato gli animi nella città santa. Terza notte die feriti, il premier Netanyahu difende l'operato della polizia. 'Non tolleriamo provocazioni provenienti da ...Sono 175 i manifestanti palestinesi feriti neglicon la polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee.Bruxelles chiede a entrambe le parti di «evitare un’escalation» in un confronto tra forze impari. La Casa bianca si rivolge a Tel Aviv: stop alla cacciata di famiglie palestinesi che vivono lì da gene ...Sarebbero oltre 200 i palestinesi feriti negli scontri con le forze di sicurezza israeliane scoppiati questa mattina presso la spianata ...