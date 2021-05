Schneider Electric annuncia l'evento Transizione 4.0 per OEM: tutto quello che c'è da sapere sugli incentivi e come coglierli (Di lunedì 10 maggio 2021) (Stezzano Bg 10 maggio 2021) - Stezzano (BG), 10 maggio 2021 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, organizza per il 19 maggio l'evento in live streaming “ Il Piano Transizione 4.0 è l'evoluzione del Piano Industria 4.0, importante iniziativa che negli ultimi anni ha contribuito concretamente al rilancio della produzione industriale in Italia e alla vendita di macchinari. “Oggi gli incentivi fiscali hanno un target più ampio: non sono validi solo per acquistare macchine e impianti 4.0, ma anche per progettare e realizzare macchine e impianti digitali e sostenibili. Questo apre nuove e interessanti possibilità” spiega Marco Gamba, Strategy & Innovation Industry Leader di Schneider Electric. “I ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) (Stezzano Bg 10 maggio 2021) - Stezzano (BG), 10 maggio 2021 –, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, organizza per il 19 maggio l'in live streaming “ Il Piano4.0 è l'evoluzione del Piano Industria 4.0, importante iniziativa che negli ultimi anni ha contribuito concretamente al rilancio della produzione industriale in Italia e alla vendita di macchinari. “Oggi glifiscali hanno un target più ampio: non sono validi solo per acquistare macchine e impianti 4.0, ma anche per progettare e realizzare macchine e impianti digitali e sostenibili. Questo apre nuove e interessanti possibilità” spiega Marco Gamba, Strategy & Innovation Industry Leader di. “I ...

