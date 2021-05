Scherma, il Circolo Nautico Posillipo brilla alle qualificazioni per i campionati italiani (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrande giornata di Scherma ieri al Palazzetto dello Sport di Casagiove dove si sono svolte le qualificazioni Regionali per i campionati italiani Assoluti. Ancora successi per la Scherma del Circolo Nautico Posillipo: primo e secondo posto, infatti; conquistati dalle due atlete posillipine nella spada, Raffaella Palomba e Giovannella Somma. Ancora una volta il podio si è così colorato di rossoverde con Raffaela Palomba, già vincitrice della prova under 17 e terza classificata tra gli under 20, che vince la gara di spada femminile assoluta battendo la compagna di sala Giovannella Somma, più accreditata alla vigilia e che aveva vinto gli under 20, sconfitta in finale 15-14 dopo un match tiratissimo ed ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrande giornata diieri al Palazzetto dello Sport di Casagiove dove si sono svolte leRegionali per iAssoluti. Ancora successi per ladel: primo e secondo posto, infatti; conquistati ddue atlete posillipine nella spada, Raffaella Palomba e Giovannella Somma. Ancora una volta il podio si è così colorato di rossoverde con Raffaela Palomba, già vincitrice della prova under 17 e terza classificata tra gli under 20, che vince la gara di spada femminile assoluta battendo la compagna di sala Giovannella Somma, più accreditata alla vigilia e che aveva vinto gli under 20, sconfitta in finale 15-14 dopo un match tiratissimo ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Circolo Scherma Master , un successo annunciato - Interviste http:/https://youtu.be/bHLFild43vY Tag: Alberto Tiberi circolo scherma terni Paolo Azzi prova nazionale Master scherma

Scherma. Agouda, medaglia di bronzo a Gerenzano Bravissimo lo sciabolatore del Circolo della scherma di Lecco In gara anche Missaglia e i fratelli Gaia e Matteo Longhi GERENZANO (VA) " Quattro sciabolatori lecchesi hanno gareggiato ieri a Gerenzano (Va) , nella seconda prova di ...

Prima prova nazionale master: la foggiana Maria Grazia Lattanzio terza nel fioretto femminile FoggiaToday Il successo degli Assoluti con la sfida in pedana Napoli-Salerno Napoli per la spada e la sciabola, Salerno per il fioretto. Continua l’avvincente sfida tra le due città in pedana. E agli Assoluti di Casagiove si ripropone il duello ...

Seconda Giornata Prova Nazionale Master: vincono Martina Attili e Picchi Si è concluso anche il weekend dedicato ai Master, che ha visto classificarsi gli atleti del Circolo Scherma : Categoria 0 fioretto Maschile : Picchi Alessandro - 1º posto Pieramati Flavio - 2º posto ...

