Scandalo concerie | “aiutini” e scorciatoie | il silenzio assordante alle nostre 8 domande

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora nessuna risposta dal Pd che guida la Regione e dalla sindaca di Santa Croce sull'Arno. Mazzeo e Nardini: «Non interveniamo perché c'è inchiesta in corso»

Il Tirreno

... secondo la quale la procura avrebbe ipotizzato la presenza di 8mila tonnellate di polveri dal contenuto tossico perché estratte dai fanghi delledel comprensorio di Santa Croce. Anche il ...... 'Seguo il caso da vicino' 22 aprile 2021 Inchiesta: 50 richieste all'Arpat per valutazioni ambientali sui pozzi privati 27 aprile 2021 Legambiente Valdera interviene sullo...Ancora nessuna risposta dal Pd che guida la Regione e dalla sindaca di Santa Croce sull'Arno. Mazzeo e Nardini: «Non interveniamo perché c'è inchiesta in corso» ...Martedì carabinieri in azione tra Brusciana e Molin Nuovo, all’altezza del cavalca-ferrovia. Sul posto anche Il sindaco Barnini ...