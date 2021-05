Sbarchi nel Mediterraneo | perché non prendere a modello Mare Nostrum del 2013?

Leggi su wired

(Di lunedì 10 maggio 2021) Gli ultimia Lampedusa sono della scorsa notte: quattro barconi con 635 persone a bordo. In 24 ore, sull’isola si sono contati una ventina di arrivi per un totale di oltre 2mila persone trasferite nell’hotspot locale. Le traversate non si sono mai interrotte, e il meteo più clemente è un tema effettivo ma non sufficiente: il mese scorso c’è stato un naufragio in cui hanno perso la vita 130 persone. Un naufragio il cui bilancio poteva essere diverso se i soccorsi si fossero attivati per tempo, senza quel criminale rimpallo fra centri di coordinamento del soccorso initaliano, maltese e – si fa per dire – libico costato oltre un giorno di volontaria sordità e cecità alle richieste d’aiuto. Intanto in, nella zona Sar di competenza maltese, ci sono ancora imbarcazioni in pericolo: secondo Alarm Phone sono almeno cinque, ...