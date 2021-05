Sardegna, sequestrato il resort Geovillage di Olbia: ai domiciliari gli ex proprietari accusati di turbativa d’asta (Di lunedì 10 maggio 2021) Maxi operazione della Guardia di Finanza che su disposizione del procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha sequestrato il famoso resort “Geovillage” di Olbia, e arrestato i due ex proprietari, gli imprenditori Gavino Docche e suo figlio Fabio, ai domiciliari. Secondo le indagini, i due hanno tentato di pilotare un’asta fallimentare per riprendere la gestione del complesso turistico. Con la stessa ordinanza è stato disposto anche il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili del resort, per un valore totale di circa 60 milioni di euro, ponendo i sigilli anche a terreni, campi da calcio e tennis, un centro nuoto, un palasport, un albergo, una club house ed aree urbane ed uffici in tre diverse torri. La stessa procura ha poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Maxi operazione della Guardia di Finanza che su disposizione del procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, hail famoso” di, e arrestato i due ex, gli imprenditori Gavino Docche e suo figlio Fabio, ai. Secondo le indagini, i due hanno tentato di pilotare un’asta fallimentare per riprendere la gestione del complesso turistico. Con la stessa ordinanza è stato disposto anche il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili del, per un valore totale di circa 60 milioni di euro, ponendo i sigilli anche a terreni, campi da calcio e tennis, un centro nuoto, un palasport, un albergo, una club house ed aree urbane ed uffici in tre diverse torri. La stessa procura ha poi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sequestrato mega resort a Olbia, ai domiciliari gli ex proprietari. Padre e figlio sono accusati di turbativa d'ast… - sergimagugliani : RT @massimoneri90: Sequestrato resort a OlbiaAi domiciliari gli ex proprietari - vivere_sardegna : Olbia, Gdf: due arresti per turbativa d’asta, sequestrato il Geovillage - massimoneri90 : Sequestrato resort a OlbiaAi domiciliari gli ex proprietari - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sequestrato mega resort a Olbia, ai domiciliari gli ex proprietari. Padre e figlio sono accusati di turbativa d'asta. Bli… -