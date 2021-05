Sampdoria | Ferrero senza freni Un tifoso | “Vendi il club” La risposta del patron…

(Di lunedì 10 maggio 2021) I tifosi, al completo, faranno un applauso quandovenderà la.Queste le parole di un sostenitore della, che tramite social ha voluto provocare in maniera piuttosto evidente il numero uno delMassimo. Poche parole, ma che rispecchiano alla perfezione il momento non idilliaco che la tifoseria blucerchiata sta vivendo con il patron romano. Diverse le tensioni che, da un anno a questa parte, si trascinano dietro il futuro delgenovese, con il produttore cinematografico capitolino che sembrerebbe anche intenzionato a vendere il.Palermo, la verità di: “Ho fatto causa e ho vinto il primo grado. Magari arrivo a tre squadre…”Nessuna certezza, bensì solo alcune voci, ma il rapporto con i sostenitori ...

Ancora incerto il futuro di Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata. Proprio in questi giorni sono attesi degli incontri tra il presidente dellaMassimoe il tecnico romano. Nel frattempo però il Viperetta è stato 'pizzicato' a Milano occupato in un incontro di grande importanza . Stando a quanto ha raccolto da Primocanale , ...Laveniva da 3 vittorie in 6 gare, comunque può precedere il Verona, anche un 9° posto è buono, considerato il clima che accompagna la presidenza Massimo, dall'inizio. La ...Dejan Stankovic potrebbe tornare in Italia: incontro a Milano con il presidente di un club di Serie A per la prossima stagione ...