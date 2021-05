Samantha Curcio sceglie Alessio Ceniccola a Uomini e Donne | il primo video della coppia dopo la puntata

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il trono disi è concluso con la scelta del calciatoreLupa Roma. Ladiandata in onda oggi ha mostrato la scelta30enne del Cilento: i due, subito, hanno pubblicato alcune storie sul profilo Instagram per condividere la gioia per l’atteso momento.bacioLadel dating show di Maria De Filippi oggi si è chiusa con la consueta pioggia di petali rossi: la tronistadovevare ...