Salvini, Meloni e le amministrative. Tutti i nodi del centrodestra (Di lunedì 10 maggio 2021) Elettoralmente – e nei sondaggi – la scelta è sicuramente vincente: con Salvini al governo e la Meloni all’opposizione si coltivano due orticelli opposti e diversi, ma insieme agli altri partner minori – come è diventata Forza Italia e il drappello di movimenti centristi – significa avere teoricamente i numeri per governare il Paese. Teoricamente, perché quando c’è da scendere sul piano concreto i nodi vengono al pettine e se la scelta è ipoteticamente vincente nei numeri globali, ben diverso è però poi saperli tradurre in linea politica condivisa. Oltretutto è evidente che FdI gioisce dei problemi della Lega al governo quando Salvini non può imporsi al resto della coalizione e sottolineandone i limiti aumenta la rivalità tenendo anche conto che mentre i sondaggi sottolineano una crescita della Meloni ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 maggio 2021) Elettoralmente – e nei sondaggi – la scelta è sicuramente vincente: conal governo e laall’opposizione si coltivano due orticelli opposti e diversi, ma insieme agli altri partner minori – come è diventata Forza Italia e il drappello di movimenti centristi – significa avere teoricamente i numeri per governare il Paese. Teoricamente, perché quando c’è da scendere sul piano concreto ivengono al pettine e se la scelta è ipoteticamente vincente nei numeri globali, ben diverso è però poi saperli tradurre in linea politica condivisa. Oltretutto è evidente che FdI gioisce dei problemi della Lega al governo quandonon può imporsi al resto della coalizione e sottolineandone i limiti aumenta la rivalità tenendo anche conto che mentre i sondaggi sottolineano una crescita della...

