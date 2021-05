(Di lunedì 10 maggio 2021) Lasportiva attendeva questo momento da 23 anni. Ma il valore di-Salernitana, partita che può valere la promozione serie A per i campani, nelle ultime ore è passato in secondo piano per un fatto di cronaca con al centro una giovane ragazza minacciata e spinta solo perchédegli abruzzesi. La notte di sabato Annabella Castagna, moglie del tecnico del, Gianluca Grassadonia, ha raccontato attraverso il suo profilo social che la“appena diciottenne, è stata minacciata e aggredita con spintoni eaffinché il papà capisca”. Il fatto è avvenuto a, città di cui è originario il tecnico degli adriatici e dove risiede ancora la sua famiglia.L’episodio si è verificato dopo le 22 in ...

danielamarch8 : RT @HuffPostItalia: Salerno, sputi e calci alla figlia dell'allenatore del Pescara: 'O perde o finisce male' - HuffPostItalia : Salerno, sputi e calci alla figlia dell'allenatore del Pescara: 'O perde o finisce male' -

spiega il 48enne tecnico di, che indica la rotta per la salvezza: "Noi non possiamo ... Io voglio gente che sposi la causa e gente chel'anima". Grassadonia è chiaro: "Voglio una squadra ...La denuncia su Fb della moglie di Gianluca Grassadonia, coach della squadra adriatica. La famiglia lascerà la città campana ...