Salerno | si schianta in scooter durante i caroselli per la Serie A | morto 28enne

Dramma a Salerno durante i festeggiamenti per la promozione della squadra in Serie A. Un ragazzo di 28 anni ha perso il controllo dello scooter ed è andato a schiantarsi contro un'auto in sosta

