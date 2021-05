Salerno | l’ordinanza del Sindaco in vista di Pescara-Salernitana | vietata la vendita di alcolici

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Per la giornata di oggi, lunedì 10 maggio, dalle ore 14:00 e fino alle ore 08:00 del giorno successivo, ildiVincenzo Napoli, indella gara tra, ha disposto il divieto assoluto didie superesteso a tutti gli esercizi commerciali, compreso le attività di distribuzione di bevande ed alimenti self-service. La decisione delVincenzo Napoli, è scaturita per evitare possibili eccessi ed assembramenti legati alla partita, decisiva per i Granata per l’eventuale promozione in serie A. L'articolo proviene da Anteprima24.it.