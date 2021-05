Salerno è pazza della Salernitana | è grande festa per la promozione in Serie A FOTO e VIDEO

(Di lunedì 10 maggio 2021) E’in casaper lanel campionato diA, è stato un traguardo meritato per la squadra di Castori che ha disputato una stagione veramente entusiasmante. Al terminepartita contro il Pescara è scoppiata laper un traguardo inaspettato. L’ultima partita del torneo cadetto è stata più complicata del solito contro una squadra già retrocessa nel campionato diC: il primo tempo non è stato all’altezza con i Delfini che sono andati vicini al gol del vantaggio. Nel secondo tempo laè entrata in campo con lo spirito giusto ed è andato in gol tre volte con Anderson, Casasola e Tutino. I risultati diB, 38ª giornata: delirio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salerno pazza

CalcioWeb

...sono riuscito a fermare gli Ogm in Italia e ad affrontare il problema della mucca. ... È chiaro che io da giovane attivista facevo i campi anti - incendio, ma da assessore del comune diho ...Guarda il video "Nina o sia laper amore", l'ultimo romanzo storico di Anita Curci. Kairós Edizioni - YouTube Dalla postfazione di Silvana Campese: Lavoro poderoso, colto, scritto con cura e ...Grande festa a Salerno per la vittoria della Salernitana che grazie ai 3 goal contro il Pescara è passata in Serie A. I sostenitori della squadra campana erano in fermento già dalla scorsa settimana d ...Salerno- Una città in festa. Ore 15,47 circa, triplice fischio finale a Pescara: la Salernitana è in serie A. Visto l’andamento del match, e del concomitante risultato del Monza sconfitto col Brescia, ...