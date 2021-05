Salerno | aggredita la figlia dell’allenatore Grassadonia

(Di lunedì 10 maggio 2021), ladel tecnico campano che oggi con il suo Pescara sarà avversario nella Salernitana, è stata intimidita sabato sera Gianluca, laè stata(Getty Images)Un brutto episodio ha messo in secondo piano la partita di calcio che oggi può valere la Serie A per la Salernitana dopo 22 anni. Oggi i granata saranno impegnati a Pescara, squadra allenata da Gianluca, salernitano di nascita che sia nel settore giovanile che nella prima squadra ha vestito la maglia granata. La moglie del tecnico, Annabella Castagna, ha raccontato che ladiciottenne è statae minacciata “con spintoni e calci affinché il papà capisca”. Secondo quanto raccontato dalla donna su Facebook, ...

pisto_gol : Solidarietà alla famiglia Grassadonia e totale rifiuto della violenza |Aggredita a Salerno la figlia dell'allenator… - Agenzia_Ansa : Aggredita a Salerno la figlia dell'allenatore del Pescara. La moglie di Gianluca Grassadonia sui social: 'La nostra… - gabysimpson : RT @vditrapani: La figlia dell'allenatore del @PescaraCalcio (@GrassaGianlu) aggredita a Salerno dove domani la @OfficialUSS1919 si giocher… - Galatone : opocaj: Salerno: aggredita la figlia del tecnico del Pescara Grassadonia - cla_iris : RT @Agenzia_Ansa: Aggredita a Salerno la figlia dell'allenatore del Pescara. La moglie di Gianluca Grassadonia sui social: 'La nostra vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno aggredita

...Pescara Gianluca Grassadoniada alcune persone che hanno chiesto di far perdere la propria squadra per far tornare la Salernitana in serie A. 'La famiglia Grassedonia infatti vive a...L'aggressione alla figlia 18enne dell'allenatore è avvenuta adove risiede la famiglia dell'... ' Nostra figlia, appena diciottenne, è stata minacciata econ spintoni e calci affinché ...Grassadonia ha origini salernitane e la famiglia vive proprio a Salerno. Dopo cinque giorni di insulti e minacce ... gruppo di criminali (pare poco più che maggiorenni), insultata e aggredita. La ...Aggredisce la moglie e poi tenta di gettarle addosso dell’acqua bollente. E’ quanto accaduto qualche giorno fa a Scario dove i Carabinieri della Compagnia di Sapri hanno arrestato un imprenditore 48en ...