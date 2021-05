Salernitana Serie A, un giovane di 22 anni perde la vita durante la festa (Di martedì 11 maggio 2021) Salernitana Serie A, la tragedia è avvenuta durante i festeggiamenti per la promozione della squadra, il giovane aveva 22 anni, è deceduto dopo l’incidente avvenuto sul Lungomare Trieste. Salernitana Serie A, un ragazzo perde la vita durante i festeggiamenti in città (Ansa)Il ragazzo si trovava da solo alla guida dello scooter nel momento in cui è avvenuto l’incidente. La vicenda ha lasciato tutti di stucco, l’incidente è avvenuto durante la sfilata cominciata dal pomeriggio per le strade della città. Il ragazzo era residente nella zona est della città, stava percorrendo il Lungomare Trieste sul suo motorino, quando per cause ancora ignote ha perso il controllo del mezzo per poi ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 maggio 2021)A, la tragedia è avvenutai festeggiamenti per la promozione della squadra, ilaveva 22, è deceduto dopo l’incidente avvenuto sul Lungomare Trieste.A, un ragazzolai festeggiamenti in città (Ansa)Il ragazzo si trovava da solo alla guida dello scooter nel momento in cui è avvenuto l’incidente. La vicenda ha lasciato tutti di stucco, l’incidente è avvenutola sfilata cominciata dal pomeriggio per le strade della città. Il ragazzo era residente nella zona est della città, stava percorrendo il Lungomare Trieste sul suo motorino, quando per cause ancora ignote ha perso il controllo del mezzo per poi ...

