Salernitana promossa in Serie A, retrocede il Cosenza (Di lunedì 10 maggio 2021) PESCARA (ITALPRESS) – La Salernitana è la seconda squadrapromossa dalla Serie B alla Serie A dopo l’Empoli. La squadra diCastori, che ritrova la massima Serie dopo 23 anni, festeggia dopo la vittoria in casa del Pescara con il risultato di 3-0. A decidere il match i gol di Anderson su rigore, Casasola e Tutino. Vanno ai play-off Monza (ko in casa con il Brescia), Lecce (sconfitto a Empoli), Venezia e Cittadella (1-1), Brescia e Chievo (3-0 all’Ascoli). Resta fuori la Spal. retrocede il Cosenza, sconfitto a Pordenone e distante più di 5 punti: niente play-out. Erano già retrocesse Entella, Pescara e Reggiana. I Play-off prenderanno il via giovedì con le sfide Venezia-Chievo (la vincente contro il Lecce) e Cittadella-Brescia (vincente contro il Monza).(ITALPRESS). ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) PESCARA (ITALPRESS) – Laè la seconda squadradallaB allaA dopo l’Empoli. La squadra diCastori, che ritrova la massimadopo 23 anni, festeggia dopo la vittoria in casa del Pescara con il risultato di 3-0. A decidere il match i gol di Anderson su rigore, Casasola e Tutino. Vanno ai play-off Monza (ko in casa con il Brescia), Lecce (sconfitto a Empoli), Venezia e Cittadella (1-1), Brescia e Chievo (3-0 all’Ascoli). Resta fuori la Spal.il, sconfitto a Pordenone e distante più di 5 punti: niente play-out. Erano già retrocesse Entella, Pescara e Reggiana. I Play-off prenderanno il via giovedì con le sfide Venezia-Chievo (la vincente contro il Lecce) e Cittadella-Brescia (vincente contro il Monza).(ITALPRESS). ...

