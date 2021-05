Salernitana, morto un tifoso 29enne durante la festa per la promozione (Di lunedì 10 maggio 2021) Una giornata storica per la Salernitana, promossa in Serie A dopo 22 anni dall’ultima volta, è stata macchiata da un terribile incidente costato la vita ad una persona. Un tifoso 29enne è infatti deceduto in seguito ad un incidente stradale. L’uomo, che guidava uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo nei pressi di piazza della Concordia. La vittima sarebbe poi morta durante il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi. La polizia sta attualmente visionando le immagini delle telecamere per cercare di ricostruire l’accaduto e fare un po’ di chiarezza. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Una giornata storica per la, promossa in Serie A dopo 22 anni dall’ultima volta, è stata macchiata da un terribile incidente costato la vita ad una persona. Unè infatti deceduto in seguito ad un incidente stradale. L’uomo, che guidava uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo nei pressi di piazza della Concordia. La vittima sarebbe poi mortail trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi. La polizia sta attualmente visionando le immagini delle telecamere per cercare di ricostruire l’accaduto e fare un po’ di chiarezza. SportFace.

