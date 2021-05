"Salernitana iscritta in A solo senza Lotito". Gravina categorico (Di lunedì 10 maggio 2021) La Salernitana, a un passo dalla promozione in A, non potrà iscriversi al campionato della prossima stagione se Claudio Lotito, che è anche patron anche della Lazio, farà ancora parte della società. A ribadirlo, a Napoli, il presidente il presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Non c’è possibilità di deroghe - dice ai cronisti a margine di un incontro con i dirigenti della Figc campana - la deroga è già stata data per 11 anni. Chi ha ricevuto quella deroga sapeva benissimo qual era il punto di caduta finale. C’è una norma in base alla quale non è consentito all’Italia adottare una deroga alla deroga. Quella norma sancita del 16 bis, ma l’articolo fondamentale è il nostro numero 7 comma 8, è di carattere internazionale. Lo statuto Figc si è adeguato a quello della Fifa e dell’Uefa che dice in maniera chiara quale sono le condizioni”. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) La, a un passo dalla promozione in A, non potrà iscriversi al campionato della prossima stagione se Claudio, che è anche patron anche della Lazio, farà ancora parte della società. A ribadirlo, a Napoli, il presidente il presidente della Figc, Gabriele. “Non c’è possibilità di deroghe - dice ai cronisti a margine di un incontro con i dirigenti della Figc campana - la deroga è già stata data per 11 anni. Chi ha ricevuto quella deroga sapeva benissimo qual era il punto di caduta finale. C’è una norma in base alla quale non è consentito all’Italia adottare una deroga alla deroga. Quella norma sancita del 16 bis, ma l’articolo fondamentale è il nostro numero 7 comma 8, è di carattere internazionale. Lo statuto Figc si è adeguato a quello della Fifa e dell’Uefa che dice in maniera chiara quale sono le condizioni”. ...

