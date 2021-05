Salernitana in Serie A, scatta l’obbligo di riscatto per Tutino: quanto incassa il Napoli (Di lunedì 10 maggio 2021) Tutino Salernitana – Ora è ufficiale, la Salernitana è stata promossa in Serie A. Decisivo il successo per 0-3 ai danni del Pescara già retrocesso in Serie C la scorsa settimana. Una notizia che rende fiera l’intera Campania, e soprattutto permetterà al Napoli di chiudere un’interessante plusvalenza. Tra le fila dei granata, protagonista assoluto in questa stagione con 13 reti messe a segno, c’è stato Gennaro Tutino. L’attaccante cresciuto nel vivaio azzurro era stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto proprio alla Salernitana ad inizio anno. La domanda che in molti si pongono è: quanto incasseranno adesso gli azzurri dalla sua cessione? LEGGI ANCHE, Cuore d’oro Osimhen: regala soldi e vestiti ai ragazzi ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021)– Ora è ufficiale, laè stata promossa inA. Decisivo il successo per 0-3 ai danni del Pescara già retrocesso inC la scorsa settimana. Una notizia che rende fiera l’intera Campania, e soprattutto permetterà aldi chiudere un’interessante plusvalenza. Tra le fila dei granata, protagonista assoluto in questa stagione con 13 reti messe a segno, c’è stato Gennaro. L’attaccante cresciuto nel vivaio azzurro era stato ceduto in prestito con obbligo diproprio allaad inizio anno. La domanda che in molti si pongono è:incasseranno adesso gli azzurri dalla sua cessione? LEGGI ANCHE, Cuore d’oro Osimhen: regala soldi e vestiti ai ragazzi ...

