Salernitana in Serie A, la dedica di Casasola: “A mio padre che non c’è più. Castori? Ha un merito” (Di lunedì 10 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'esterno argentino della Salernitana, Thiago Casasola.Ventidue anni dopo l'ultima apparizione nel massimo campionato italiano, la Salernitana torna in Serie A. La vittoria esterna per 3-0 contro il Pescara - ormai retrocesso in Serie C - e la concomitante sconfitta del Monza, caduto per 2-0 all'U-Powe Stadium sotto i colpi del Brescia, premia la compagine granata del tecnico Fabrizio Castori. I campani, dunque, proprio nell'ultima giornata del campionato di Serie B 2020-2021 guadagnano la promozione diretta. Del ritorno in Serie A ha parlato, ai microfoni di DAZN, anche l’esterno argentino Tiago Casasola.Salernitana, la gioia di Castori: “Promozione? Emozione indescrivibile. Sono ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'esterno argentino della, Thiago.Ventidue anni dopo l'ultima apparizione nel massimo campionato italiano, latorna inA. La vittoria esterna per 3-0 contro il Pescara - ormai retrocesso inC - e la concomitante sconfitta del Monza, caduto per 2-0 all'U-Powe Stadium sotto i colpi del Brescia, premia la compagine granata del tecnico Fabrizio. I campani, dunque, proprio nell'ultima giornata del campionato diB 2020-2021 guadagnano la promozione diretta. Del ritorno inA ha parlato, ai microfoni di DAZN, anche l’esterno argentino Tiago, la gioia di: “Promozione? Emozione indescrivibile. Sono ...

Advertising

CB_Ignoranza : La Salernitana è ufficialmente in Serie A. #Salernitana #SerieA #Lotito - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B LA SALERNITANA PROMOSSA IN SERIE A Decisiva la vittoria 3-0 contro il Pescara #SkySport #SerieB… - Gazzetta_it : Grave episodio di violenza e intimidazione alla vigilia di Pescara-Salernitana #SerieB - lucadif79 : RT @80AirasoR80: Ma meno male! Sti sacchett!! #Salernitana in serie A, i tifosi fanno festa col coro 'Chi non salta è napoletano' https://… - alessansia_ : RT @laziocrazia: Il presidente della Lazio Claudio Lotito che si congratula immediatamente con il presidente della #Salernitana dopo la pro… -