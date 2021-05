Salernitana, Castori: “Questa Serie A è per i tifosi. Futuro? Rispondo così” (Di lunedì 10 maggio 2021) Se mi chiedono di rimanere? Certo che resto.Queste le forti parole di Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana intervenuto a margine della promozione della formazione granata in Serie A. Una stagione all'insegna dell'equilibrio quella vista nel campionato di Serie B, nella quale è stata - oltre all'Empoli capolista - la formazione campana a spuntarla e accedere alla massima Serie nazionale per promozione diretta.Una vera e propria soddisfazione per l'allenatore ex Carpi, che nella sua ultima stagione in Serie A aveva guidato proprio la formazione biancorossa nel 2015. Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Castori ha detto la sua sul trionfo della franchigia granata, che torna nel massimo campionato dopo un assenza di 22 anni. Di seguito le sue parole:"Ho messo la ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Se mi chiedono di rimanere? Certo che resto.Queste le forti parole di Fabrizio, tecnico dellaintervenuto a margine della promozione della formazione granata inA. Una stagione all'insegna dell'equilibrio quella vista nel campionato diB, nella quale è stata - oltre all'Empoli capolista - la formazione campana a spuntarla e accedere alla massimanazionale per promozione diretta.Una vera e propria soddisfazione per l'allenatore ex Carpi, che nella sua ultima stagione inA aveva guidato proprio la formazione biancorossa nel 2015. Intervistato ai microfoni di Rai Sport,ha detto la sua sul trionfo della franchigia granata, che torna nel massimo campionato dopo un assenza di 22 anni. Di seguito le sue parole:"Ho messo la ...

Advertising

Gazzetta_it : Stelle e storie, dietro le quinte della #Salernitana in #SerieA - Mediagol : Salernitana, Castori: 'Questa Serie A è per i tifosi. Futuro? Rispondo così' - sportli26181512 : Salernitana in Serie A, Castori: 'Ora vogliamo restarci. Ho capito che potevamo farcela quando...': Fabrizio Castor… - tuolumne76 : Oggi ci sta tutta. ???? #Salernitana #SerieA #macteAnimo #Castori - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #calcio La #Salernitana torna in #SerieA La squadra di Castori ha battuto 3-0 in trasferta il Pescara Leggi la news?? https:/… -