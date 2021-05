Rugby, niente tour estivo per l’Italia in Nuova Zelanda a causa del Covid (Di lunedì 10 maggio 2021) niente tour estivo per l’Italia del Rugby in Nuova Zelanda. E’ stata questa la decisione presa dopo le consultazioni con World Rugby, New Zealand Rugby Union e le autorità governative e sanitarie dei due Paesi per via dell’emergenza Covid-19. La tournée, prevista originariamente nel mese di luglio 2021, non si terrà dunque e il rammarico c’è per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato. “Nel Rugby le tournée estive continuano a rappresentare una preziosa avventura umana e sportiva“, le prime parole della Fir, Marzio Innocenti (fonte Ansa). Un tour in Nuova Zelanda, con la possibilità di sfidare gli All ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021)perdelin. E’ stata questa la decisione presa dopo le consultazioni con World, New ZealandUnion e le autorità governative e sanitarie dei due Paesi per via dell’emergenza-19. Lanée, prevista originariamente nel mese di luglio 2021, non si terrà dunque e il rammarico c’è per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato. “Nellenée estive continuano a rappresentare una preziosa avventura umana e sportiva“, le prime parole della Fir, Marzio Innocenti (fonte Ansa). Unin, con la possibilità di sfidare gli All ...

