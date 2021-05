Roma | ‘Pet Carpet – un riciclo da Oscar’ | ecco il progetto di raccolta solidale di cucce | giochi | farmaci e ciotole

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 maggio 2021) Pet: unda Oscar”, ildidinon utilizzati, pronti per essere rimessi in circolo, prosegue con grande successo per tutto il mese di maggio in collaborazione con alcuni centri commerciali di(Porta di, Lanina, Tor Vergata)presso i quali è possibile lasciare gli accessori pet. Non solo accessori ma anche cibo, grazie alla start upna Lovbau che ha partecipato all’iniziativa donando i suoi piatti pronti ai volontari di Earth che li hanno distribuiti ai rifugi della città di. Pet: unda Oscar Sono tanti i ...