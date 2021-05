Roma, occhi in casa Real Madrid: Mourinho vuole un difensore (Di lunedì 10 maggio 2021) La Roma ha messo gli occhi su Nacho del Real Madrid: il difensore spagnolo è una richiesta di José Mourinho La Roma sfoglia la lista desideri di José Mourinho. Il tecnico portoghese, che tra qualche settimana sostituirà Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa, si aspetta rinforzi di caratura internazionale per rinforzare la rosa. Come riportato da Diario Gol, uno degli obiettivi per la difesa è Nacho. Lo spagnolo potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione e conosce molto bene Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Laha messo glisu Nacho del: ilspagnolo è una richiesta di JoséLasfoglia la lista desideri di José. Il tecnico portoghese, che tra qualche settimana sostituirà Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa, si aspetta rinforzi di caratura internazionale per rinforzare la rosa. Come riportato da Diario Gol, uno degli obiettivi per la difesa è Nacho. Lo spagnolo potrebbe lasciare ilal termine della stagione e conosce molto bene. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Coludinomsncom2 : RT @il_cappellini: Chiunque sostenga che Roma è bene amministrata lo fa in sprezzo della realtà e del ridicolo, almeno agli occhi dei roman… - massimo_fares : RT @LaNotiziaTweet: .#Raggi è la scelta giusta per il bene della Capitale. #M5S: “Roma ha vissuto cambiamenti importanti visibili agli occh… - BarisiGiancarlo : RT @LaNotiziaTweet: .#Raggi è la scelta giusta per il bene della Capitale. #M5S: “Roma ha vissuto cambiamenti importanti visibili agli occh… - MimidiRosa1 : RT @LaNotiziaTweet: .#Raggi è la scelta giusta per il bene della Capitale. #M5S: “Roma ha vissuto cambiamenti importanti visibili agli occh… - OldJ1927 : RT @il_cappellini: Chiunque sostenga che Roma è bene amministrata lo fa in sprezzo della realtà e del ridicolo, almeno agli occhi dei roman… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma occhi 'Senti che musica' il singolo di Folcast feat. Roy Paci 'Ci siamo guardati negli occhi per la prima volta e ci siamo mandati segnali di stima. Quando è ... La canzone è un viaggio immaginario che parte da Roma, passa per la Sicilia e arriva fino al Brasile.

Real Madrid, un ex Roma nel mirino Commenta per primo Il Real Madrid sta cercando un vice - Benzema e avrebbe messo gli occhi su Umar Sadiq , attaccante dell'Almeria. Il giocatore nigeriano ed ex primavera della Roma è reduce da un ottima stagione nella Segunda Division spagnola, con 18 reti all'attivo. A riportare l'...

Roma, occhi su Scamacca: i giallorossi chiedono info. La situazione Siamo la Roma Incidente sull’autostrada A1, scontro tra due mezzi pesanti: tre feriti, uno è grave Tre feriti dei quali uno trasportato in ospedale con l’eliambulanza è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto al chilometro 520 ...

Real Madrid, un ex Roma nel mirino Commenta per primo Il Real Madrid sta cercando un vice-Benzema e avrebbe messo gli occhi su Umar Sadiq, attaccante dell’Almeria. Il giocatore nigeriano ed ex primavera della Roma è reduce da un ottima ...

'Ci siamo guardati negliper la prima volta e ci siamo mandati segnali di stima. Quando è ... La canzone è un viaggio immaginario che parte da, passa per la Sicilia e arriva fino al Brasile.Commenta per primo Il Real Madrid sta cercando un vice - Benzema e avrebbe messo glisu Umar Sadiq , attaccante dell'Almeria. Il giocatore nigeriano ed ex primavera dellaè reduce da un ottima stagione nella Segunda Division spagnola, con 18 reti all'attivo. A riportare l'...Tre feriti dei quali uno trasportato in ospedale con l’eliambulanza è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto al chilometro 520 ...Commenta per primo Il Real Madrid sta cercando un vice-Benzema e avrebbe messo gli occhi su Umar Sadiq, attaccante dell’Almeria. Il giocatore nigeriano ed ex primavera della Roma è reduce da un ottima ...