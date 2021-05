Roma, Gualtieri si candida: “A disposizione della città, partecipo alle primarie” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!”. Lo scrive su Twitter l’ex ministro Roberto Gualtieri annunciando la sua corsa alla candidatura per il Campidoglio.A stretto giro, il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato su Twitter l’annuncio della candidatura. Sopra il post dell’ex ministro, Letta ha piazzato gli emoticon che mostrano i bicipiti, accanto al nome del candidato: “forza Roberto!”.“Grazie alla disponibilità di Roberto Gualtieri il Partito Democratico è in campo e offre una candidatura forte e autorevole al percorso ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) “Mi metto adi, con umiltà e orgoglio.del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuronostra: io ci sono!”. Lo scrive su Twitter l’ex ministro Robertoannunciando la sua corsa allatura per il Campidoglio.A stretto giro, il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato su Twitter l’annunciotura. Sopra il post dell’ex ministro, Letta ha piazzato gli emoticon che mostrano i bicipiti, accanto al nome delto: “forza Roberto!”.“Grazie alla disponibilità di Robertoil Partito Democratico è in campo e offre unatura forte e autorevole al percorso ...

Advertising

petergomezblog : Roma, Conte blinda Raggi: “È la candidata del M5s, al ballottaggio dialogo privilegiato col Pd”. Gualtieri: “Mi can… - ricpuglisi : Mossa politicamente molto divertente: il centrodestra che a Roma converge su @CarloCalenda come candidato sindaco. #Gualtieri #Raggi - ricpuglisi : Caro @CarloCalenda, sei sicuro che resti una buona idea stare dalla parte del @pdnetwork, cioè del @Mov5Stelle? #Roma #gualtieri #Raggi - romi_andrio : RT @repubblica: Elezioni, la corsa al Campidoglio. Gualtieri si candida a sindaco di Roma: 'Voglio far ripartire la città, Raggi non è stat… - SouzaEluam : RT @repubblica: Elezioni, la corsa al Campidoglio. Gualtieri si candida a sindaco di Roma: 'Voglio far ripartire la città, Raggi non è stat… -