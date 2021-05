Roma, controlli serrati nelle stazioni ferroviarie. Rapine, truffe e spaccio: 3 arresti (Di lunedì 10 maggio 2021) 3 arrestati, 20 indagati e 9.114 persone controllate. Sono 489 le pattuglie impegnate in stazione, 78 a bordo di 184 treni, 12 le sanzioni amministrative elevate, di cui 4 al Regolamento Polizia Ferroviaria: questo il bilancio settimanale dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio in ambito regionale. Arrestato ricercato per rapina e violenza sessuale Il giorno 5 maggio un 27enne italiano, ricercato per violenza sessuale e rapina, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione di Roma Termini. Nel corso dei servizi di vigilanza presso i varchi di accesso ai binari della stazione ferroviaria i poliziotti hanno notato il giovane che temporeggiava nell’avvicinarsi al varco nel tentativo di eludere il controllo. Sottoposto ad accertamenti, il 27enne, è risultato destinatario di un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) 3 arrestati, 20 indagati e 9.114 persone controllate. Sono 489 le pattuglie impegnate in stazione, 78 a bordo di 184 treni, 12 le sanzioni amministrative elevate, di cui 4 al Regolamento Polizia Ferroviaria: questo il bilancio settimanale dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio in ambito regionale. Arrestato ricercato per rapina e violenza sessuale Il giorno 5 maggio un 27enne italiano, ricercato per violenza sessuale e rapina, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione diTermini. Nel corso dei servizi di vigilanza presso i varchi di accesso ai binari della stazione ferroviaria i poliziotti hanno notato il giovane che temporeggiava nell’avvicinarsi al varco nel tentativo di eludere il controllo. Sottoposto ad accertamenti, il 27enne, è risultato destinatario di un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Nasconde ovuli eroina in bocca durante controlli: 29enne arrestato Roma " I Carabinieri della Stazione di Roma piazza Dante, unitamente ai Carabinieri dell'8° Reggimento Lazio hanno arrestato un cittadino del Ghana di 29 anni, nella Capitale senza fissa dimora, con l'accusa di detenzione ai fini di ...

Vaccini Lazio, dopo lo stop la Regione promuove gli open day. "Sono la soluzione per accelerare" ...alla sanità Alessio D'Amato appare sicuro che l'esperienza si possa replicare anche a Roma e le Asl ... per assicurare i controlli ed evitare pericolosi assembramenti. Coronavirus, la retromarcia della ...

Covid: a Roma controlli anti assembramento Radio Colonna Superlega: Gravina, dobbiamo mettere sotto controllo i costi (ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Pensare che la soluzione a questo momento di difficoltà del calcio è solo aumentare i ricavi è un grande errore. Noi dobbiamo mettere sotto ...

Internazionali d’Italia: Travaglia al secondo turno, out Fognini Il marchigiano elimina Paire, mentre il ligure è stato battuto da Nishikori. Travaglia potrebbe trovare Shapovalov al secondo turno ...

