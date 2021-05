Roma brucia e Letta si scatena per il suo Milan | la folle domenica del Pd

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 maggio 2021) L'arte della guerra? No, quella della Subbuteo. Potenza di Twitter: nellache passerà alla storia come il big bang dell'alleanza Pd-M5s nella Capitale (con conseguenze nel resto dei comuni al voto), Enricoè riuscito agilmente a derubricare la sua prima Waterloo politica passando da un incitamento a Roberto Gualtieri ("Roberto! Con braccia chiuse in segno di forza bianche, gialle e nere, dunque politicamente corrette) a quello per il. Senza limiti, sfegatato. E pazienza per il disastrono. Con tutto il Nazareno e il Pd capitolino ancora abbastanza frastornati per l'uscita di scena di Nicola Zingaretti e la vittoria di Virginia Raggi sul resto del mondo (la sindaca dili ha messi tutti nel sacco, anzi in una buca), a sera il segretario, forse per dimenticare, si è ...