Roma: Boccia, 'sì reciprocità con M5s al ballottaggio, ma di sicuro ci sarà Gualtieri' (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Sono sicuro che Gualtieri andrà al ballottaggio. Viceversa sosterremo l'alleanza con la Raggi ma con Gualtieri sindaco. Ci deve essere reciprocità, ma siamo sicuri di arrivare primi". Lo ha detto Francesco Boccia a L'aria che tira. "Voglio fare un appello, facciamo campagna elettorale contro la destra e la deriva di destra a Roma. Poi è evidente che non siamo d'accordo su come ha governato la Raggi", ha aggiunto il responsabile Enti locali del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021), 10 mag (Adnkronos) - "Sonocheandrà al. Viceversa sosterremo l'alleanza con la Raggi ma consindaco. Ci deve essere, ma siamo sicuri di arrivare primi". Lo ha detto Francescoa L'aria che tira. "Voglio fare un appello, facciamo campagna elettorale contro la destra e la deriva di destra a. Poi è evidente che non siamo d'accordo su come ha governato la Raggi", ha aggiunto il responsabile Enti locali del Pd.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Boccia De Luca boccia Fico e apre alle primarie NAPOLI. Dopo aver lanciato Gaetano Manfredi come possibile candidato attraverso il suo gruppo composto da undici liste, Vincenzo De Luca (nella foto) esce allo scoperto in prima persona sulle prossime ...

VISTO DA SINISTRA/ Il blitz di Conte su Roma fa saltare i piani del Pd Boccia aveva imprudentemente diffuso ottimistiche previsioni su un accordo ormai a portata di mano. ...che tutto spingeva per la discesa in campo di Zingaretti nella battaglia per il sindaco di Roma. ...

Roma: Boccia, ‘Conte ha scelto il confronto con gli elettori, lo accettiamo’ Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Conte è il leader del M5s e ha fatto a scelta di campo di sostenere la Raggi, noi facciamo le primarie. Ha scelto la strada del confronto davanti agli elettori, che noi acc ...

