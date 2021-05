Roma: Boccia, ‘andremo al ballottaggio e Raggi sosterrà Gualtieri’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag (Adnkronos) – “A Roma è solo il primo turno, andremo al ballottaggio con Roberto Gualtieri e la Raggi ci sosterrà per aiutarci a cambiare” la città. Lo ha detto Francesco Boccia a proposito del voto a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021), 10 mag (Adnkronos) – “Aè solo il primo turno, andremo alcon Roberto Gualtieri e laciper aiutarci a cambiare” la città. Lo ha detto Francescoa proposito del voto a. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

BimbiMeb : RT @ardigiorgio: Boccia ha già trovato la parola d’ordine per vincere a Roma “sennò torna alemanno”. Testuale. E A Napoli chi torna, la cam… - rubini999 : Quindi secondo boccia De Luca essendo salernitano su Napoli non può dire la sua...De Luca è Presidente della regio… - gispedicato : RT @ardigiorgio: Boccia ha già trovato la parola d’ordine per vincere a Roma “sennò torna alemanno”. Testuale. E A Napoli chi torna, la cam… - Bruno62692288 : @La7tv @F_Boccia Sentire parlare Boccia , è sentire il nulla . No Roma ai tempi di Alemanno . Voglio ricordare a qu… - zazoomblog : Roma: Boccia M5s non ha avuto coraggio - #Roma: #Boccia #avuto #coraggio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Boccia De Luca boccia Fico e apre alle primarie NAPOLI. Dopo aver lanciato Gaetano Manfredi come possibile candidato attraverso il suo gruppo composto da undici liste, Vincenzo De Luca (nella foto) esce allo scoperto in prima persona sulle prossime ...

VISTO DA SINISTRA/ Il blitz di Conte su Roma fa saltare i piani del Pd Boccia aveva imprudentemente diffuso ottimistiche previsioni su un accordo ormai a portata di mano. ...che tutto spingeva per la discesa in campo di Zingaretti nella battaglia per il sindaco di Roma. ...

**Roma: Boccia, 'M5s non ha avuto coraggio'** Metro Roma: Boccia, ‘andremo al ballottaggio e Raggi sosterrà Gualtieri’ Roma, 10 mag (Adnkronos) – “A Roma è solo il primo turno, andremo al ballottaggio con Roberto Gualtieri e la Raggi ci sosterrà per aiutarci a cambiare” la città. Lo ha detto Francesco Boccia a proposi ...

Covid: Boccia, 'quando avremo vaccinato i 60enni saranno tolti tutti i limiti' Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Prima si vaccinano gli over 60, prima si rimuovono tutti i limiti. E' la posizione più saggia della scienza che coincide con quella del Pd. Quando avremo vaccinato i 60enni ...

NAPOLI. Dopo aver lanciato Gaetano Manfredi come possibile candidato attraverso il suo gruppo composto da undici liste, Vincenzo De Luca (nella foto) esce allo scoperto in prima persona sulle prossime ...aveva imprudentemente diffuso ottimistiche previsioni su un accordo ormai a portata di mano. ...che tutto spingeva per la discesa in campo di Zingaretti nella battaglia per il sindaco di. ...Roma, 10 mag (Adnkronos) – “A Roma è solo il primo turno, andremo al ballottaggio con Roberto Gualtieri e la Raggi ci sosterrà per aiutarci a cambiare” la città. Lo ha detto Francesco Boccia a proposi ...Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Prima si vaccinano gli over 60, prima si rimuovono tutti i limiti. E' la posizione più saggia della scienza che coincide con quella del Pd. Quando avremo vaccinato i 60enni ...