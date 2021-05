Roma: 27enne fa cadere il kebab e viene accoltellato, banale lite si trasforma in tragedia (Di lunedì 10 maggio 2021) E’ partito tutto da una parola di troppo, ed è finita con un accoltellamento. Nel corso della serata di sabato, dei ragazzi stavano consumando un kebab fuori dal locale kebab House, in via Tiburtina, zona Casal Bruciato, quando un pezzo di cibo è caduto a terra. Da quel momento una discussione accesa si è trasformata in tragedia sfiorata. Leggi anche: Uccide la madre con una fiocina, poi si spara con la stessa arma nel tentativo di suicidarsi: ecco cosa e successo e perché L’accoltellamento La lite è partita da un pezzo di cibo caduto a terra e ha interessato due gruppi di giovanissimi: il primo composto da 5 ragazzi italiani e il secondo da 4 ventenni di origine albanese. Una ragazza albanese avrebbe detto a uno dei ragazzi italiani di raccogliere il cibo da terra e di pulire. A quel punto gli animi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) E’ partito tutto da una parola di troppo, ed è finita con un accoltellamento. Nel corso della serata di sabato, dei ragazzi stavano consumando unfuori dal localeHouse, in via Tiburtina, zona Casal Bruciato, quando un pezzo di cibo è caduto a terra. Da quel momento una discussione accesa si èta insfiorata. Leggi anche: Uccide la madre con una fiocina, poi si spara con la stessa arma nel tentativo di suicidarsi: ecco cosa e successo e perché L’accoltellamento Laè partita da un pezzo di cibo caduto a terra e ha interessato due gruppi di giovanissimi: il primo composto da 5 ragazzi italiani e il secondo da 4 ventenni di origine albanese. Una ragazza albanese avrebbe detto a uno dei ragazzi italiani di raccogliere il cibo da terra e di pulire. A quel punto gli animi ...

