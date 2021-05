Rodney Hood | stagione finita per la guardia dei Raptors

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ladifinisce qui. Ladei Toronto, durante il match contro i Memphis Grizzlies, si è procurato la frattura della mano destra che gli impedirà di concludere la regular season.: come è stata la sua? Ad inizio anno, laha militato nelle file dei Portland Trail Blazers, per poi passare con uno scambio ai Toronto. Con la franchigia canadese,ha giocato soltanto 12.7 minuti a partita, partendo sempre dalla panchina, collezionando una media di 4.5 punti, 1.9 rimbalzi e 1.0 assist. A questo si associa il campionato estremamente deludente deiche non sono riusciti a raggiungere i ...

(insieme a) in Canada. Ma per il figlio di Gary Trent Sr. la trade è stata qualcosa di più di un semplice movimento di mercato: " Mio padre è stato il primo a mandarmi uno screenshot con ...Il suo 43.9% da tre punti faceva dunque gola a molti, ma i Blazers sono riusciti a convincere i Raptors scambiandoe Gary Trent Jr. - che diventa così il secondo della sua famiglia a ...Rodney Hood finisce così la sua stagione anzitempo. Ad inizio annata, la guardia, militava nelle file dei Portland Trail Blazers, per poi essere stato scambiato ai Toronto Raptor ...Rodney Hood ha subito la frattura alla mano sinistra. Con i Toronto Raptors fuori dalla corsa playoff, Hood ha terminato anzitempo la stagione. Ai canadesi mancano solo quattro gare per terminare la..