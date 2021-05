Rocco Siffredi e le sue “lezioni di sesso” in diretta con FqMagazine martedì 11 maggio

(Di lunedì 10 maggio 2021) A lezione dicon. Spin Off, lastreaming dicondotta da Ilaria Mauri e Davide Turrini torna11alle ore 15 parlando a tutto tondo di sessualità. Ospiti il re del porno contemporaneo, autore di un libro divulgativo intitolato Sex Lessons (Mondadori) e il demografo Gianpiero Dalla Zuanna, autore assieme al collega Daniele Vignoli, di Piacere e fedeltà (IlMulino), un’indagine sui millennials italiani e il, dalla sua lunga e intensa esperienza di pornostar, ha parecchie cose da raccontare, suggerimenti, intuizioni, consigli fidatissimi per vivere appieno la sessualità racchiusi in un agile volumetto che sa di pudico ma ...

Ma un nome come quello diè ancora oggi capace di far accorrere il pubblico" ."Non voglio sostituirmi a chi ha studiato. Dico solo che se facessero parlare anche me, che sono un professionista di porno e sessualità, potrei dare un contributo importante".mi confida che sono anni che gli studenti lo chiamano per fargli tenere qualche lezione di educazione sessuale, ma poi presidi e docenti si mettono di mezzo e non se ne fa mai nulla. ...Mara Venier è una delle conduttrici più famose nel mondo della tv italiana, signora da anni della domenica con Domenica In , storico ...Il Roma Blue di via San Donato, ultima sala a luci rosse ancora attiva a Torino, ha riaperto dopo i sei mesi di chiusura per il Covid.